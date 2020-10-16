У Росії автора еротичних книг затримали за зґвалтування дітей

Російського автора еротичної літератури Дмитра Стародубцева затримали за зґвалтування дітей.

24-річна дівчина, яка була його жертвою ще 13 років тому, тільки зараз наважилася про це зізнатися.

Окрім неї, Стародубцева підозрюють ще у двох зґвалтуваннях.

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Письменник разом з напарником шукали самотніх жінок з дітьми. Після цього зловмисники втиралися в довіру, аби отримати доступ до малолітніх дівчаток.

Відомо, що окрім літературної діяльності, у 90-х роках чоловік займався рекламою.

У Миколаєві чоловік ґвалтував дружину та її племінника

50-річного жителя Миколаєва підозрюють у систематичному ґвалтуванні молодої дружини та її 12-річного племінника. Чоловіку загрожує 15 років у в’язниці або довічний термін.

Джерело: Mash