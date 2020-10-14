На Чернігівщині Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом стрілянини поблизу агітаційного намету.
У центрі Бобровиці невідомі особи пошкодили агітаційну палатку політичної партії, чиї переконання вони не підтримують.
Згодом конфлікт переріс у бійку із застосуванням зброї травматичної дії.
Правоохоронці з’ясували, що місцевий житель попросив агітатора прибрати намет.
Агітаторка покликала представника партійного осередку на місце події. Згодом між чоловіками виник конфлікт.
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Громадянин зіпсував агітайний намет. Згодом представник партії вистрелив у чоловіка із револьвера під патрон Флобера та поцілив у плече. Обидва чоловіки написали заяви до поліції.
Раніше поліція Києва повідомила про підозру громадянину іншої держави, який стріляв під час руху колони авто з іноземною реєстрацією у центрі столиці.
Джерело: МВС України