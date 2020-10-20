Викруткою в серце: на Харківщині свекор по-звірячому вбив колишню невістку

У Балаклеї Харківської області поліція розслідує справу жорстокої розправи над 37-річною жінкою.

Днями мати двох дітей зникла і перестала відповідати на дзвінки. Альбіну шукали десятки мешканців міста, але знайти її живою не вдалося.

Понівечене тіло жінки правоохоронці знайшли у піску в кар’єрі. Під час першочергових слідчих дій з’ясувалося, що вбивцею був колишній свекор 37-річної Альбіни.

Жінка загинула від численних ударів викруткою в груди.

– Він обманом виманив потерпілу до машини, де завдав їй серію ударів викруткою. Удари були направлені у важливий орган – серце. В результаті отриманих тілесних ушкоджень жінка одразу загинула. – речниця Балаклійського відділу поліції.

58-річний колишній свекор ретельно готувався до злочину: він позичив у знайомого авто, взяв лопату і зателефонував жінці з невідомого номера.

У тихому місці зупинився і заявив, що машина зламалася. Коли жінка почала заглядати під капот разом з ним, чоловік накинувся на неї з викруткою.

Бездиханне тіло закинув у багажник, вивіз у кар’єр і закопав. На допиті горе-свекор зізнався, що причиною став 8-річний онука: жінка відмовила свекру віддати сина на виховання.

Звіряча жорстокість “люблячого” дідуся шокувала місцевих мешканців. Люди стверджують, що Альбіна ніколи не забороняла дітям бачитися з родичами.

Зараз підозрюваного у нелюдській розправі суд відправив до СІЗО на 2 місяці. Якщо провину чоловіка таки доведуть, улюбленого внука він не зможе бачити дуже довгий час. За скоєне йому загрожує 15 років позбавлення волі.