Вибух у Бейруті: перші подробиці

У Бейруті стався потужний вибух, який спровокував пожежу.

На місці вибуху, у приморському районі Тавік-Джид працюють рятувальники та військові.

У Бейруті знову прогримів вибух / 3 фотографии

За неофіційною інформацією, вибух міг статися біля пекарні, де розміщено резервуар для зберігання газу.

Кількість постраждалих внаслідок вибуху в Бейруті встановлюється, попередньо це щонайменше 50 осіб.

#BREAKING: Videos of the explosion’s aftermath at a bakery in #Beirut have appeared online. According to preliminary data, there are several victims and they are receiving help from medical workers from the Lebanese Red Cross Society pic.twitter.com/9RX7MrWUQG

— Yemen Details (@DetailsYemen) October 9, 2020