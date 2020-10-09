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Факти / Світ

У Бейруті знову прогримів вибух

У Бейруті стався потужний вибух, який спровокував пожежу.

На місці вибуху, у приморському районі Тавік-Джид працюють рятувальники та військові.

  • Вибух у Бейруті: перші подробиці
  • Вибух у Бейруті: перші подробиці
  • Вибух у Бейруті: перші подробиці
  • Вибух у Бейруті: перші подробиці
  • Вибух у Бейруті: перші подробиці
  • Вибух у Бейруті: перші подробиці
У Бейруті знову прогримів вибух / 3 фотографии

За неофіційною інформацією, вибух міг статися біля пекарні, де розміщено резервуар для зберігання газу.

Кількість постраждалих внаслідок вибуху в Бейруті встановлюється, попередньо це щонайменше 50 осіб.

Потужний вибух у Бейруті в серпні

4 серпня світ сколихнула новина про те, що в порту Бейрута стався вибух, який згодом фахівці порівняють із землетрусом магнітудою 4,5.

За однією із версій, вибух стався під час зварювальних робіт: у порту перебувало 2,7 тис. тонн селітри.

Вибух у Бейруті завдав Лівану збитків на $3-5 млрд. Мер столиці порівняв трагедію з атомним бомбардуванням Хіросіми і Нагасакі в період Другої світової війни.

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