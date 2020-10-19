Станом на жовтень співробітники СБУ запобігли 460 кібератакам щодо українських органів державної влади та важливих об’єктів інфраструктури.

Вони заблокували 2,5 тис. небезпечних ресурсів та викрили 20 хакерських угруповань.

Наймасштабнішою справою було викриття втручань у роботу Державної податкової служби: спочатку схеми формування сум податкових кредитів з ПДВ, пізніше конвертцентру з обігом до 15 млрд.грн, через який підприємства ухилялися від виплати податків.

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Правоохоронці відкрили 408 кримінальних проваджень, 106 – за несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерів та автоматизованих мереж (ст. 361, 362, 363 КК України).

До кримінальної відповідальності вдалося притягти 20 осіб, засудити – трьох.

Кібератаки на держоргани

У липні 2020 року СБУ повідомляла про збільшення кількості кібератак на українські держоргани.

У період з 22 до 28 липня правоохоронці заблокували майже 50 тис. таких спроб.

93% з них – мережеві атаки прикладного типу.