Ввечері 23 жовтня на об’їзній дорозі Львова в районі села Пасіки Зубрицькі зіткнулися дві іномарки – Peugeot та Renault.
Внаслідок ДТП загинуло троє людей, одну травмовано.
Попередньо – серед загиблих водій та пасажир Peugeot 307, а також пасажир Renault.
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На місці працює поліція, рятувальники та медики швидкої.
ДТП на Хмельниччині
13 жовтня у Хмельницької області легковий Volkswagen зіткнувся з позашляховиком Toyota Prado, за кермом якого був екс-заступник військового прокурора Західного регіону.
Внаслідок удару у легковика зірвало дах. У Volkswagen їхали 47-річний чоловік та його дружина. Подружжя загинуло на місці події.
Винуватцем ДТП, за попередніми даними, був саме водій Volkswagen.
Джерело: Варта 1
Фото: Варта 1