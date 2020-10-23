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Факти / Надзвичайні події

Лобове зіткнення двох іномарок у Львові: троє загиблих, одного травмовано

Ввечері 23 жовтня на об’їзній дорозі Львова в районі села Пасіки Зубрицькі зіткнулися дві іномарки – Peugeot та Renault.

Внаслідок ДТП загинуло троє людей, одну травмовано.

Попередньо – серед загиблих водій та пасажир Peugeot 307, а також пасажир Renault.

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На місці працює поліція, рятувальники та медики швидкої.

ДТП у Львові

Фото: Варта 1

ДТП на Хмельниччині

13 жовтня у Хмельницької області легковий Volkswagen зіткнувся з позашляховиком Toyota Prado, за кермом якого був екс-заступник військового прокурора Західного регіону.

Внаслідок удару у легковика зірвало дах. У Volkswagen їхали 47-річний чоловік та його дружина. Подружжя загинуло на місці події.

Винуватцем ДТП, за попередніми даними, був саме водій Volkswagen.

Джерело: Варта 1

Фото: Варта 1

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