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Факти / Надзвичайні події

ДТП в Києві на Золотих воротах: авто збило пішохода та протаранило будинок

У центрі Києва автомобіль Audi збив пішохода і протаранив будівлю.

Аварія сталася на перехресті вулиць Володимирської та Прорізної біля Золотих воріт.

Автомобіль Audi їхав по Володимирській у бік Богдана Хмельницького. В якийсь момент машина вилетіла на тротуар, знесла паркан та влетіла в будинок.

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У момент ДТП там проходив пішохід. Постраждалого з-під авто витягли очевидці аварії та передали медикам. Пішохода госпіталізували.

За попередніми даними, водій Audi втік з місця ДТП.

  • ДТП в Києві на Золотих воротах – фото і відео
  • ДТП в Києві на Золотих воротах – фото і відео
  • ДТП в Києві на Золотих воротах – фото і відео
  • ДТП в Києві на Золотих воротах – фото і відео
ДТП в Києві на Золотих воротах: авто збило пішохода та протаранило будинок / 2 фотографии

 

ДТП на Хмельниччині

13 жовтня у Хмельницької області легковий Volkswagen зіткнувся з позашляховиком Toyota Prado, за кермом якого був екс-заступник військового прокурора Західного регіону.

Внаслідок удару у легковика зірвало дах. У Volkswagen їхали 47-річний чоловік та його дружина. Подружжя загинуло на місці події.

Винуватцем ДТП, за попередніми даними, був саме водій Volkswagen.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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