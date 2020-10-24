В Азовському морі вибухнув російський танкер

В Азовському морі вибухнув танкер Генерал Ази Асланов з російським прапором. Він прямував до Ростова на Дону.

На борту було 13 людей. Десятьох вдалося врятувати, проводяться пошуки трьох людей.

За інформацією російських ЗМІ, судно було пустим. Ймовірною причиною вибуху називають випари від залишків нафтопродуктів.

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Вибух у Таїланді

22 жовтня у провінції Самутпракан, що у Таїланді, прогримів потужний вибух на газопроводі. Внаслідок інциденту 28 осіб забрали до лікарні, троє померло.

Після цього сталася пожежа – полум’я гасили близько години. Пошкоджено десяток будинків, 20 мотоциклів та автомобілів, що знаходилися поруч.

На місці події зафіксували 50 пожежних автомобілів. Причиною вибуху називають розрив труби на газопроводі.