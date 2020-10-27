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Факти / Надзвичайні події

Аж зробив “сальто”: у Києві вночі велосипедист в’їхав у скляну зупинку

Вночі 27 жовтня у Києві велосипедист розбив скляну зупинку громадського транспорту, врізавшись у неї.

Інцидент, який зняла камера, стався в Дніпровському районі столиці.

На запису видно, як велосипедист їде тротуаром, а потім врізається в зупинку, навіть не спробувавши ухилитися від зіткнення.

Чи була людина п’яною, чи просто не помітила споруду, невідомо. Після інциденту велосипедист поїхав геть.

Інформації про те, чи знайшли його правоохоронці, поки немає.

Читайте: Зробив зауваження: у Києві водій побив велосипедиста

У Маріуполі авто протаранило зупинку

У вересні у Маріуполі водій Ford Scorpio протаранив зупинку громадського транспорту, коли там перебували люди.

Внаслідок аварії дві літні жінки отримали тілесні ушкодження.

Джерело: Київ Оперативний

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