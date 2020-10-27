Аж зробив “сальто”: у Києві вночі велосипедист в’їхав у скляну зупинку

Вночі 27 жовтня у Києві велосипедист розбив скляну зупинку громадського транспорту, врізавшись у неї.

Інцидент, який зняла камера, стався в Дніпровському районі столиці.

На запису видно, як велосипедист їде тротуаром, а потім врізається в зупинку, навіть не спробувавши ухилитися від зіткнення.

Чи була людина п’яною, чи просто не помітила споруду, невідомо. Після інциденту велосипедист поїхав геть.

Інформації про те, чи знайшли його правоохоронці, поки немає.

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У Маріуполі авто протаранило зупинку

У вересні у Маріуполі водій Ford Scorpio протаранив зупинку громадського транспорту, коли там перебували люди.

Внаслідок аварії дві літні жінки отримали тілесні ушкодження.