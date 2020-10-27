В Енергодарі Запорізької області вантажний потяг протаранив легковий автомобіль на переїзді.

В аварії ніхто не постраждав. Значні механічні пошкодження отримав Renault Kangoo.

На кадрах видно, що на переїзді шлагбауми були відкриті, а світлофори не сигналізували про те, що рух заборонено.

Як розповіли учасники ДТП, це сталося через те, що на переїзді було відсутнє освітлення.

Для регулювання руху вийшов черговий, який махав водію Renault, щоб він зупинився, але той проігнорував сигнал.

Читайте: У Києві п’яний водій тричі врізався в дорожній знак і заснув

У Румунії співак загинув в авто, яке протаранив потяг

У серпні співак Таві Пустіу з Румунії загинув в результаті ДТП на переїзді через те, що відволікся на прямий ефір для соцмереж.

Потяг протаранив авто із ним та його дружиною, коли артист веселився та палив перед камерою смартфону.

Джерело: En-news