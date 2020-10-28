Audi влетіло у відбійник під Сумами: четверо загиблих

На Сумщині сталася ДТП, внаслідок якої загинули чотири людини. Ще одну постраждалу госпіталізували з травмами.
Аварія сталася між селами Собичеве і Макове близько 03.15 в середу, 28 жовтня.
Автомобіль Audi, яким керував 20-річний водій, влетів у відбійник. Попередньо, чоловік не впорався з керуванням.
Він і три його пасажири від отриманих травм загинули на місці події. Ще одна жінка вижила, їй знадобилася допомога медиків.
Поліцейські розслідують обставини ДТП і вирішують питання про відкриття кримінального провадження за даним фактом.
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ДТП з маршруткою в Рівному
24 жовтня в Рівному внаслідок аварії за участю трьох авто одна людина загинула, ще сім були травмовані.
Серед постраждалих є троє дітей: чотирьох, шести і 14-ти років.
Аварія сталася, коли Geely під час обгону вилетів на зустрічну смугу і протаранив маршрутку.