PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Audi влетіло у відбійник під Сумами: четверо загиблих

На Сумщині сталася ДТП, внаслідок якої загинули чотири людини. Ще одну постраждалу госпіталізували з травмами.

Аварія сталася між селами Собичеве і Макове близько 03.15 в середу, 28 жовтня.

Автомобіль Audi, яким керував 20-річний водій, влетів у відбійник. Попередньо, чоловік не впорався з керуванням.

Він і три його пасажири від отриманих травм загинули на місці події. Ще одна жінка вижила, їй знадобилася допомога медиків.

Поліцейські розслідують обставини ДТП і вирішують питання про відкриття кримінального провадження за даним фактом.

Читайте: Відкинуло на чергового: камера зняла аварію потяга і легковика в Енергодарі

  • Audi влетіло у відбійник під Сумами: четверо загиблих
  • Audi влетіло у відбійник під Сумами: четверо загиблих
  • Audi влетіло у відбійник під Сумами: четверо загиблих
  • Audi влетіло у відбійник під Сумами: четверо загиблих
  • Audi влетіло у відбійник під Сумами: четверо загиблих
  • Audi влетіло у відбійник під Сумами: четверо загиблих
Audi влетіло у відбійник під Сумами: четверо загиблих / 3 фотографии

ДТП з маршруткою в Рівному

24 жовтня в Рівному внаслідок аварії за участю трьох авто одна людина загинула, ще сім були травмовані.

Серед постраждалих є троє дітей: чотирьох, шести і 14-ти років.

Аварія сталася, коли Geely під час обгону вилетів на зустрічну смугу і протаранив маршрутку.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка