На Сумщині сталася ДТП, внаслідок якої загинули чотири людини. Ще одну постраждалу госпіталізували з травмами.

Аварія сталася між селами Собичеве і Макове близько 03.15 в середу, 28 жовтня.

Автомобіль Audi, яким керував 20-річний водій, влетів у відбійник. Попередньо, чоловік не впорався з керуванням.

Він і три його пасажири від отриманих травм загинули на місці події. Ще одна жінка вижила, їй знадобилася допомога медиків.

Поліцейські розслідують обставини ДТП і вирішують питання про відкриття кримінального провадження за даним фактом.

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Audi влетіло у відбійник під Сумами: четверо загиблих / 3 фотографии

ДТП з маршруткою в Рівному

24 жовтня в Рівному внаслідок аварії за участю трьох авто одна людина загинула, ще сім були травмовані.

Серед постраждалих є троє дітей: чотирьох, шести і 14-ти років.

Аварія сталася, коли Geely під час обгону вилетів на зустрічну смугу і протаранив маршрутку.