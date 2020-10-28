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Факти / Надзвичайні події

Вибух газу в Харківській області: дев’ятеро постраждалих, є загиблі

28 жовтня під Харковом прогримів вибух, внаслідок чого двоє людей загинули, 9 отримали різні травми.

Задимлення виникло на газорозподільній станції у селищі Березівське Дергачівського району, що за 20 км від Харкова.

  • Вибух газу в Харкові – перші подробиці
  • Вибух газу в Харкові – перші подробиці
  • Вибух газу в Харкові – перші подробиці
  • Вибух газу в Харкові – перші подробиці
  • Вибух газу в Харкові – перші подробиці
  • Вибух газу в Харкові – перші подробиці
  • Вибух газу в Харкові – перші подробиці
  • Вибух газу в Харкові – перші подробиці
  • Вибух газу в Харкові – перші подробиці
  • Вибух газу в Харкові – перші подробиці
  • Вибух газу в Харкові – перші подробиці
  • Вибух газу в Харкові – перші подробиці
Вибух газу в Харківській області: дев’ятеро постраждалих, є загиблі / 6 фотографий

 

Територія задимлення газорозподільної станції – близько 200 кв. м.

На місці надзвичайної події працюють рятувальники та медики, найближчим часом приїдуть керівництво Дергачівського відділу поліції та слідчо-оперативна група.

Усі обставини вибуху під Харковом встановлюються.

Вибух газу в Харкові – перші подробиці

Фото: ДСНС

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