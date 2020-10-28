Вибух газу в Харкові – перші подробиці

28 жовтня під Харковом прогримів вибух, внаслідок чого двоє людей загинули, 9 отримали різні травми.

Задимлення виникло на газорозподільній станції у селищі Березівське Дергачівського району, що за 20 км від Харкова.























Вибух газу в Харківській області: дев’ятеро постраждалих, є загиблі / 6 фотографий

Територія задимлення газорозподільної станції – близько 200 кв. м.

На місці надзвичайної події працюють рятувальники та медики, найближчим часом приїдуть керівництво Дергачівського відділу поліції та слідчо-оперативна група.

Усі обставини вибуху під Харковом встановлюються.

Фото: ДСНС