Мешканка обваленого будинку, де стався вибух розповіла, як намагалася самостійно вибратися з квартири і чому не змогла цього зробити.

Жінка зазначила, що вибух стався близької 10 ранку, вона відчула поштовх і вибігла на балкон перевірити, де стався вибух.

– У мене в квартирі вилетіли усі вікна, я зрозуміла, що треба тікати, бо є загроза обвалення, – наголосила потерпіла.

Зрозумівши у чому річ, власниця квартири зібрала цінні речі і вирішила самостійно вибратися на вулицю, але під час спуску сходами, вона зрозуміла, що нижні поверхи обвалені і там просто завали.

– Починаючи з восьмого поверху, усе обвалилося – я зрозуміла, що мені немає куди бігти, тому повернулася назад у квартиру і зателефонувала 101, – наголосила жінка.

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Після 40 хвилин налаштувань техніки рятувальникам вдалося підібратися до потерпілої та евакуювати її через дах будинку.

– Велике дякую рятувальникам, вони діяли дуже злагоджено. У мене була паніка, а вони скоординували мене і допомогли вибратися. Вони спрацювали дуже швидко та злагоджено, – з вдячністю відгукнулась мешканка дому.

Вибух у Києві

О 10.00 в Дарницькому районі міста Києва стався вибух у житловому будинку за адресю вул. Соломії Крушельницької, 1/5.

Попередньо у ДСНС зазначають, що НС сталася через вибух газоповітряної суміші без наслідків горіння.

В результаті вибуху сталося руйнування четвертого, п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Усі евакуйовані та постраждалі мешканці багатоповерхівки мають можливість переночувати в інтернаті на Харківському шосе 121/3. На скільки днів цих людей забезпечать житлом, поки що не відомо.