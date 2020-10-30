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Факти / Надзвичайні події

$200 тис. за закриття справи: начальника управління ДФС затримали на хабарі

Співробітники Офісу генпрокурора та ДБР затримали під час отримання хабара в. о. начальника одного з головних управлінь Державної фіскальної служби України.

Чиновник вимагав $200 тис. від директора фармацевтичного підприємства за повернення вилучених під час обшуку документів та закриття кримінального провадження.

Його затримали, коли бізнесмен передавав першу частину хабара – $100 тис.

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Слідчі дії тривають, готується підозра, а також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

  • Затримання хабарника
  • Затримання хабарника
  • Затримання хабарника
  • Затримання хабарника
$200 тис. за закриття справи: начальника управління ДФС затримали на хабарі / 2 фотографии

$1 млн за посаду

У Рівненській області екс-правоохоронець хотів купити посаду глави ГУНП в Рівненській області за $1 млн.

Таку суму він готовий був заплатити співробітникові відділу кадрів, сподіваючись, що він посприяє успішному проходженню конкурсу.

Обох затримали.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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