Співробітники Офісу генпрокурора та ДБР затримали під час отримання хабара в. о. начальника одного з головних управлінь Державної фіскальної служби України.

Чиновник вимагав $200 тис. від директора фармацевтичного підприємства за повернення вилучених під час обшуку документів та закриття кримінального провадження.

Його затримали, коли бізнесмен передавав першу частину хабара – $100 тис.

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Слідчі дії тривають, готується підозра, а також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.







$200 тис. за закриття справи: начальника управління ДФС затримали на хабарі / 2 фотографии

$1 млн за посаду

У Рівненській області екс-правоохоронець хотів купити посаду глави ГУНП в Рівненській області за $1 млн.

Таку суму він готовий був заплатити співробітникові відділу кадрів, сподіваючись, що він посприяє успішному проходженню конкурсу.

Обох затримали.