У Рівненській області колишній працівник правоохоронних органів, який не пройшов переатестацію, разом зі спільником намагався купити посаду очільника Нацполіції у регіоні.

За це він готовий був заплатити працівнику відділу кадрів $1 млн.

Він сподівався, що той сприятиме успішному проходженню конкурсу.

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Хабарників затримали, у їхніх помешканнях провели обшуки. Їм повідомили про підозру за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України). Нині слідство триває.

Затримання хабарників

У Сумській області викрили двох поліцейських, які систематично вимагали від підприємця хабарі на суму 60 тис. грн.

Натомість вони обіцяли не заважати йому продавати деревину.

Детальніше про затримання хабарників читайте на Фактах ICTV.