На заході Польщі у ДТП загинув 30-річний громадянин України. Чоловік намагався втекти від поліції і спровокував ДТП.

Він на автомобілі Fiat Seicento не зупинився на вимогу поліції та проігнорував світлові і звукові сигнали поліцейського автомобіля і різко прискорив рух.

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– Незабаром він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Renault, який їхав по своїй смузі. Незважаючи на надану медичну допомогу, 30-річний українець помер, – розповіли у поліції.

Інший учасник ДТП – водій автомобіля Renault – не постраждав.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, а також з’ясовують, чому чоловік не зупинився на вимогу поліції.

ДТП у Польщі

У польському селищі Старий Нацпольськ, сталася ДТП, у якій загинуло чотири людини. Двоє з них – громадяни України віком 43 та 48 років.

Аварія сталася після 18 вечора 30 жовтня на автошляху національного значення №50 за 80 км від Варшави.