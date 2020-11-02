У насаленому пункті Старий Нацпольськ, що на північний захід від Варшави, сталася ДТП, у якій загинуло чотири людини. Двоє з них – громадяни України віком 43 та 48 років.

Аварія сталася після 18 вечора 30 жовтня на автошляху національного значення №50 за 80 км від Варшави.

За даними поліції, 64-річний водій вантажівки DAF хотів уникнути зіткнення з автомобілем, який рухався попереду, різко виїхав на зустрічну смугу, де влетів у легковик Ford Transit.

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У ньому перебувало четверо пасажирів: 51-річний чоловік, 25-річна жінка та дві жінки 43 та 48 років – громадянки України.

Усі хто був у легковику, загинули на місці. Водій автомобіля DAF, який також є українцев, потрапив до лікарні.

Смертельна ДТП на Сумщині

28 жовтня на Сумщині сталася ДТП, внаслідок якої загинули чотири людини.

Автомобіль Audi, яким керував 20-річний водій, влетів у відбійник. Попередньо, чоловік не впорався з керуванням.

Він і три його пасажири від отриманих травм загинули на місці події. Ще одна жінка вижила, їй знадобилася допомога медиків.

Джерело: Поліція Мазовецького воєводства Польщі