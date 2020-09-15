Загрожує 15 років: у Києві жінка в пориві гніву встромила чоловікові ніж у груди

У Києві в орендованій квартирі між цивільним подружжям виник конфлікт, під час якого жінка вдарила ножем у груди свого чоловіка.

37-річного потерпілого з проникаючим пораненням грудної клітини госпіталізували до лікарняного закладу, а правопорушницю затримали.

Слідчі вилучили із помешкання речовий доказ – ніж, який направили на проведення експертного дослідження. 38-річну жінку затримали за замах на умисне вбивство.

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Їй загрожує від семи до 15-ти років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Невідомий напав з ножем на прикордонника

На Львівщині у пункті пропуску Краківець чоловік здійснив напад на прикордонника.

Працівники Державної прикордонної служби зупинили невідомого чоловіка.

На запитання щодо наявності документів, які посвідчують особу та мети перебування поблизу кордону чоловік дістав ніж та накинувся на одного з працівників Держприкордонслужби.