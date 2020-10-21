Труп заховав у килимі: в Сумській області 22-річний нацгвардієць вбив таксиста

В Охтирці Сумської області нацгвардієць жорстоко вбив місцевого таксиста.

Хлопець спочатку заперечував свою причетність, проте вже згодом зізнався слідчим у скоєному.

Вбивство відбулося у будинку 31-річного чоловіка. Намагаючись приховати сліди злочину, хлопець загорнув труп таксиста у килим, затягнув до автомобіля і вивіз до лісосмуги за декілька десятків кілометрів від дому.

Читайте: Поплатився за невдалий жарт: в Одесі 15-річний хлопець порізав друга на футбольному полі

Згідно з матеріалами слідства, чоловік отримав численні удари чимось гострим у голову, шию та спину.

В ДБР вважають, що військовий пішов на вбивство через через гроші. Під час обшуку в речах нацгвардійця було знайдено $2 100.

– Військовослужбовцю повідомлено про підозру за двома статтями КК – Умисне вбивство вчинене з корисливих мотивів та Незаконне заволодіння транспортним засобом, – повідомили у прес-службі регіонального відділення ДБР.

За рішенням суду підозрюваний у цій жорстокій розправі на час слідства перебуватиме в СІЗО. За скоєне хлопець може сісти до в’язниці на все життя.

Жорстоке вбивство на Харківщині

В сусідній Харківській області поліція розслідує справу жорстокої розправи над 37-річною жінкою, яку здійснив колишній свекор.

Головним мотивом вбивства чоловік назвав відмову матері двох дітей віддати йому онука на виховання.

Жінка загинула від численних ударів викруткою в груди.