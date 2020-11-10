СБУ викрила схему привласнення держкоштів у Луганській області

СБУ викрила масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час проведення капітального ремонту лікарень та шкіл у Кремінському районі Луганської області.

За даними Служби безпеки, організував оборудку у 2018 році один з бізнесменів міста Кремінна. До схеми були залучені посадовець райдержадміністрації та представники декількох комерційних структур, які спеціалізуються на проектних, ремонтних роботах і торгівлі будівельними матеріалами.

Користуючись службовим становищем, чиновник забезпечував своїм спільникам перемогу у тендерах на проведення будівельних робіт. Після чого підприємство, яке виграло, штучно завищувало вартість товарів і послуг у 1,5-2 рази. Будівельні матеріали учасники оборудки закуповували за завищеними цінами у наближених фірм, а різницю переводили у готівку і привласнювали.

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Слідство встановило, що зловмисники здійснили ремонтні роботи на 17 соціальних об’єктах на загальну суму понад 50 млн грн. Встановлено, що лише на ремонті дахів п’яти шкіл вони привласнили майже 700 тис. грн. Точна сума збитків, які були завдані держбюджету, ще встановлюється.

За даним фактом розпочато справу за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ст. 366 (Службове підроблення) КК України.

Під час обшуків були вилучені чорнові записи, 800 тис. грн та інші речові докази, які долучено до матеріалів кримінальної справи.

Організатору та чотирьом співучасникам повідомлено про підозру. Також вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Наразі слідчі дії ще тривають.















Ремонтували школи та лікарні: СБУ викрила схему привласнення держкоштів / 4 фотографии

Незаконна діяльність посадовців

Українські посадовці організували схему з незаконного переправлення іноземців до країн Європейського союзу.

До злочинного угрупування входили співробітники міграційної служби, представники органів місцевого самоврядування та громадяни з Чернівецької та Вінницької областей. Окрім того, у них були спільники з Молдови.

Документи підробляли для громадян Росії, Придністров’я, тимчасово окупованих території Донбасу та інших країн, де зафіксовані випадки тероризму.