СБУ разоблачила схему присвоения госсредств в Луганской области

СБУ разоблачила масштабную схему завладения бюджетными средствами при проведении капитального ремонта больниц и школ в Кременском районе Луганской области.

По данным Службы безопасности, организовал сделку в 2018 году один из бизнесменов города Кременная. К схеме были привлечены чиновник райгосадминистрации и представители нескольких коммерческих структур, специализирующихся на проектных, ремонтных работах и ​​торговли строительными материалами.

Пользуясь служебным положением, чиновник обеспечивал своим сообщникам победу в тендерах на проведение строительных работ. После чего предприятие, которое выиграло, искусственно завышало стоимость товаров и услуг в 1,5-2 раза. Строительные материалы участники сделки закупали по завышенным ценам в приближенных фирм, а разницу переводили в наличные и присваивали.

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Следствие установило, что злоумышленники осуществили ремонтные работы на 17 социальных объектах на общую сумму более 50 млн грн. Установлено, что только на ремонте крыш пяти школ они присвоили почти 700 тыс. грн. Точная сумма убытков, которые были нанесены госбюджету, еще устанавливается.

По данному факту начато дело по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 366 (Служебный подлог) УК Украины.

Во время обысков были изъяты черновые записи, 800 тыс. грн и другие вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного дела.

Организатору и четырем соучастникам сообщено о подозрении. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения. Сейчас следственные действия продолжаются.















Ремонтировали школы и больницы: СБУ разоблачила схему присвоения госсредств / 4 фотографии

Незаконная деятельность должностных лиц

Украинские чиновники организовали схему с незаконной переправки иностранцев в страны Европейского союза.

К преступной группировке входили сотрудники миграционной службы, представители органов местного самоуправления и граждане из Черновицкой и Винницкой областей. Кроме того, у них были сообщники из Молдовы.

Документы подделывали для граждан России, Приднестровья, временно оккупированных территории Донбасса и других стран, где зафиксированы случаи терроризма.