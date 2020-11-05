У селі Михайлівка Одеської області банда збоченців вдерлися до будинку 74-річної пенсіонерки. Невідомі зґвалтували жінку та сильно її побили.

Сонну жінку вдарили по голові, а потім почали ґвалтувати. Скільки було злочинців, достеменно невідомо. Жінка чула кілька голосів, серед яких начебто навіть жіночі.

У будинку жінка мешкає сама. Діти, які живуть окремо, щодня навідуються до матері. Тому вже зранку замордовану пенсіонерку знайшла її донька.

Жінці вибили око, зламали ніс та ключицю. Потерпіла перебуває у лікарні у тяжкому стані.

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– Побита, з ознаками насильства та у тяжкому моральному стані. Вона перебуває у нас в хірургічному відділенні, спостерігається фахівцями: хірургом, невропатологом, психіатром, акушер-гінекологом, – розповіла т.в.о.головного лікаря Березівської районної лікарні Вікторія Борисова.

Ґвалтівників правоохоронцям не вдалося затримати.

Зґвалтування на Київщині

У Вишгородському районі Київської області 26-річний чоловік зґвалтував неповнолітню школярку. Він був знайомий зі своєю жертвою декілька місяців.

Чоловік прийшов до дівчинки в гості, поки матері не було вдома, напоїв її і задовольнив свої сексуальні потреби.