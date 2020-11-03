Поліція затримала міжнародних торговців людьми

Департамент протидії злочинності та поліція затримали п’ятьох учасників міжнародної злочинної організації. Вони займалися торгівлею людьми.

Зловмисники незаконно перевозили українців до Туреччини. Нові учасники організації займались транспортуванням нелегальних мігрантів з країн Південно-Західної Азії до Європи.

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Правопорушників затримала українська поліція разом з правоохоронними органами Греції, Італії та Великої Британії.











Понад 200 затриманих: поліція викрила міжнародних торговців людьми / 3 фотографии

Підозрювані жили на Одещині та Криму. Протягом п’яти років вони відправили до Туреччини близько 200 українців. За даними поліції, за одну продану людину торговці отримували до $3 тис.

– Для наших співвітчизників це була дорога в один кінець. Торговці людьми обіцяли шкіперам-українцям, що у разі затримання на них чекає депортація додому або кілька місяців міграційного арешту, – розповів керівник Департаменту протидії злочинності, пов’язаній з торгівлею людьми, та незаконній міграції Нацполіції Сергій Пантелеєв.

30 жовтня п’ятьом фігурантам оголосили про підозру за ч. 3 статті 149 та ч. 2 статті 332 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми та організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині практично усі 200 учасників відбувають покарання у Греції або Італії.

Харків’янка відправляла українок у сексуальне рабство на Мальту

Поліція затримала харків’янку, яка відправляла українок в сексуальне рабство на Мальту. 33-річна жінка шукала дівчат у соцмережах і пропонувала їм роботу за кордоном із високою оплатою. Тим, хто погоджувався, вона робила закордонні паспорти та купувала квитки на літак.

Жінку затримали на автостанції, коли вона збиралася відправити чотирьох дівчат закордон. Їй загрожує строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція