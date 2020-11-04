У Верховній Раді зареєстрували законопроект про відтермінування фіскалізації фізичних осіб-підприємців на один рік. Таке рішення ухвалили, аби влада встигнула розробити рішення, які необхідні для впровадження більш цивілізованих правил для бізнесу.

Про це раніше повідомляв голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Тому з 1 січня 2021 для суб’єктів господарювання, які мають застосовувати РРО пропонують зробити відстрочку до 1 січня 2022 року.

Для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп – із 1 квітня 2021 до 1 квітня 2022.

Читайте: Рада підтримала скасування книг обліку для ФОПів, які не платять ПДВ

– Україна стикнулась із пандемією коронавірусу та світової рецесії, які завдали великої шкоди національній промисловості та економіці в цілому. Однак, ступінь та важкість падіння національної економіки внаслідок економічної рецесії світової економіки залежить від того, як Україна, як і всі інші країни світу впораються з економічними наслідками пандемії, – повідомили у пояснювальній записці.

Зазначається, що малий та середній бізнес у скрутному становищі через пандемію. Влада пропонує перенести запровадження обов’язкового застосування РРО або програмного РРО.

До 1 січня 2022 пропонують перенести запровадження спеціального порядку розгляду скарг покупців та компенсації частини штрафних санкцій “кешбек”.

Автори законопроекту очікують на позитивний результат голосування, адже так відбудеться перенесення строків обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО при здійсненні розрахункових операцій, що в умовах кризової економічної ситуації в країні є обтяжливим для малого та середнього бізнесу.

ФОПам спростили механізм сплати податків

В Україні запровадили спрощення ведення обліку для фізичних осіб-підприємців. Також покращили доступ до електронного кабінету платника податків та розширили його функціонал.

Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон Про внесення змін до Податкового кодексу, який Верховна Рада ухвалила 14 липня 2020 року. Він передбачає скасування обов’язкової книги обліку доходів для ФОП.

Фото: Dreamstime