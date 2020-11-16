Доопрацьований законопроект про відтермінування запровадження касових апаратів для фізичних осіб підприємців (ФОП) 16 листопада підтримав Комітет з питань фінансової, податкової та митної політики Верховної ради.

Про що законопроект

Згідно із оновленим законопроектом №4313, норми щодо обов’язкового використання касових апаратів для платників єдиного податку 2-4 груп, за виключенням ризикових галузей, запрацюють тільки з 1 січня 2022 року.

Від виконання нових норм також звільняються платники єдиного податку 2 групи, у яких площа магазину становить 40 кв. м. у місті та 60 кв. м. у селі.

Сюди можна віднести неспеціалізовані магазини, продаж харчових продуктів, товарів культурного призначення, насіння, добрив, квітів, кормів, сувенірів, послуги перукарень та салонів краси, послуги готелів (виняток – до 400 кв. м.).

Крім того, в оновленому законопроекті прописано зменшення розміру штрафів за порушення для ФОП.

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Засідання Ради

Верховна Рада може відтермінувати запровадження касових апаратів для ФОП, ухваливши відповідний законопроект на засіданні 17 листопада.

Цього дня народні депутати також мають намір розглянути у другому читанні внесення змін до Державного бюджету 2020 року та до закону Про публічні закупівлі.

Джерело: Прес-служба Слуги народу