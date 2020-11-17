У Житомирському районі вранці, 17 листопада, сталася смертельна ДТП. У результаті лобового зіткнення вантажного автомобіля з легковим загинули троє осіб.

За даними Нацполіції Житомирської області, близько 7.30 ранку на ділянці автодороги Київ – Чоп, поблизу села Світина, водій Skoda Fabia виїхав на смугу зустрічного транспорту, рухаючись у напрямку Києва, та зіткнувся з вантажівкою Scania.

За кермом легковика був 18-річний житель Львівської області, який загинув на місці. У салоні знаходились двоє пасажирів, особи яких наразі встановлюють, також померли внаслідок зіткнення.

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На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області та Житомирського районного відділення поліції.

Відомості про ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Наразі встановлюються усі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.







Троє людей загинули у ДТП на трасі Київ-Чоп у Житомирській області / 2 фотографии

ДТП на Львівщині

У Львівській області поблизу райцентру Дрогобич сталося лобове зіткнення двох автомобілей. Унаслідок ДТП загинуло обидва водія.

Аварія сталася вночі 14 листопада у селі Рихтичі біля Дрогобича. Зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz під керуванням 53-річного селянина та ВАЗ 2106, за кермом якого перебував 34-річний житель Дрогобича.