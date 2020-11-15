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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

На Львівщині унаслідок лобового зіткнення машин загинуло дві людини

У Львівській області поблизу райцентру Дрогобич сталося лобове зіткнення двох автомобілей. Унаслідок ДТП загинуло обидва водія.

Аварія сталася вночі 14 листопада у селі Рихтичі біля Дрогобича.

Зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz під керуванням 53-річного селянина та ВАЗ 2106, за кермом якого перебував 34-річний житель Дрогобича.

Поліція встановлює обставини і причини аварії.

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ДТП у Харкові

У Харкові невстановлений автомобіль на швидкості зачепив п’ятирічну дівчинку, яка з матір’ю переходила проїжджу частину пішохідним переходом.

ДТП сталося на проспекті Героїв Сталінграду. Дитину із незначними забоями доставили до лікарні.

Джерело: Львівська ОДА

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