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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Не відчуває ніг: українська біатлоністка зламала хребет внаслідок ДТП

19-річна українська біатлоністка Аліна Мірошниченко потрапила у серйозну дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на Сумщині.

Автівка, в якій перебувала спортсменка, перевернулася та протаранила огорожу.

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Спортсменка перебувала на одному із пасажирських крісел і в результаті ДТП зламала хребет, а ось водій авто залишився неушкодженим.

В результаті обстеження у Мірошниченко діагностували перелом хребта і вже провели операцію. Відомо, що дівчина нині не відчуває ніг.

Алина Мирошниченко

Віце-президент ДЮСШ Європа Прилуки Валентина Цербе-Несіна повідомила у Facebook, що сім’я спортсменки збирає гроші на реабілітацію.

Аліна Мірошниченко є багаторазовою призеркою жіночих чемпіонатів України з біатлону та інших національних турнірів.

У листопада 2020 року українська співачка Надя Дорофєєва потрапила в аварію у Києві. Артистка виїхала з будинку і встигла проїхати лише близько двох кілометрів, після чого сталося зіткнення з іншим авто.

Джерело: Валентина Цербе-Несіна

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