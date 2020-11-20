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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Труп дівчини у лісі: у вбивстві підозрюють київського музиканта і волонтера

У Києві тиждень тому перехожі виявили між дерев у Голосіївському лісі тіло дівчини з простреленою головою. За кілька днів столична поліція встановила особу вбитої та затримала підозрюваного.

Ним виявився 44-річний музикант та волонтер Сергій Бутко.

Під судом його друзі розповіли, що у той день відпочивали у парку, але вбиту не знали. Коли вже поверталися до свого авто, бачили поліцейську машину, проте на них ніхто не звернув уваги.

Сам Бутко каже, що його нібито залякували і навіть катували, щоб зізнався у вбивстві. А друзі натякають, що чоловіка обрали за цапа-відбувайла через волонтерську діяльність.

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Проте в поліції кажуть, що доказів достатньо – вдома нібито знайшли зброю, з якої застрелили молоду жінку. А мотивом вбивства стала її столична квартира.

Нині підозрюваний перебуває у СІЗО.

У Голосіївському лісі у Києві знайшли тіло дівчини

Поліція Києва виявила труп жінки 13 листопада близько 15.30 на території Голосіївського лісу. На її обличчі були сліди крові.

На голові – вогнепальне поранення. Оперативники знайшли невикористаний патрон та гільзу.

Поряд не було жодних документів, лише косметичка золотистого кольору.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Нацполіція

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