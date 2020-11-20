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Валентина Летяк |

Чергове самогубство у Києві через Covid-19: у лікарні №12 повісилася жінка

Жінка, яка лікувалася у Київській міській клінічній лікарні №12 від Covid-19, вчинила самогубство.

78-річна жінка повісилася, підтвердили у столичній поліції.

Там уточнили, що відкрито кримінальне провадження за ст.115 ККУ –Умисне вбивство.

Це вже п’ятий випадок самогубства у столиці з вересня серед хворих на коронавірус.

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Самогубство через коронавірус

У Києві 20 жовтня в лікарні №8 на Оболоні наклав на себе руки 68-річний пацієнт з коронавірусом. Чоловік вистрибнув з вікна на четвертому поверсі.

За добу до цього з вікна інфекційного відділення Олександрівської лікарні викинулася жінка.

А 24 вересня було два суїциди в лікарні №4.

Джерело: УНН

Фото: Pixabay

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