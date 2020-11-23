У Харкові на проспекті Льва Ландау сталася смертельна аварія. Автомобіль Mercedes збив пішохода.

Внаслідок зіткнення потерпілому відірвало голову, яка пробила лобове скло та опинилася в салоні транспортного засобу.

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Водій їхав на великій швидкості, а пішохід вибіг на проїжджу частину на червоний сигнал світлофора.

– Чоловік перебігав дорогу на проспекті Льва Ландау, 58, і потрапив під колеса іномарки. У результаті удару автомобіля потерпілому відірвало голову. На вигляд загиблому близько 50 років, – розповів глава Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.







Від удару відірвало голову: в Харкові авто збило пішохода / 2 фотографии

ДТП на Житомирщині

17 листопада у Житомирській області сталася смертельна ДТП. У результаті лобового зіткнення вантажного автомобіля з легковим загинули троє осіб.

Водій Skoda Fabia виїхав на смугу зустрічного транспорту, рухаючись у напрямку Києва, та зіткнувся з вантажівкою Scania.

За кермом легковика був 18-річний житель Львівської області, який загинув на місці.

Джерело: Newsroom