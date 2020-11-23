Від удару відірвало голову: в Харкові авто збило пішохода

У Харкові на проспекті Льва Ландау сталася смертельна аварія. Автомобіль Mercedes збив пішохода.
Внаслідок зіткнення потерпілому відірвало голову, яка пробила лобове скло та опинилася в салоні транспортного засобу.
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Водій їхав на великій швидкості, а пішохід вибіг на проїжджу частину на червоний сигнал світлофора.
– Чоловік перебігав дорогу на проспекті Льва Ландау, 58, і потрапив під колеса іномарки. У результаті удару автомобіля потерпілому відірвало голову. На вигляд загиблому близько 50 років, – розповів глава Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.
ДТП на Житомирщині
17 листопада у Житомирській області сталася смертельна ДТП. У результаті лобового зіткнення вантажного автомобіля з легковим загинули троє осіб.
Водій Skoda Fabia виїхав на смугу зустрічного транспорту, рухаючись у напрямку Києва, та зіткнувся з вантажівкою Scania.
За кермом легковика був 18-річний житель Львівської області, який загинув на місці.
Джерело: Newsroom