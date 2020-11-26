Пасажири намагались ввезти діаманти в Україну

Співробітники Київської митниці виявили у спідній білизні двох пасажирів Борисполя шість пакетиків з діамантами загальною вагою 39,2 г.

Двоє киян – 50-річний чоловік та 43-річна жінка – прилетіли зі Стамбулу і намагалися пройти спрощений митний контроль “зелений коридор”.

Обоє пасажирів заперечували наявність речей, які треба декларувати. Однак коли митники вирішили провести особистий огляд, чоловік і жінка добровільно віддали їм шість пакетиків з камінням. Чотири з них, вагою 23,2 г, жінка заховала у своїй білизні, а ще два пакети, вагою 15,9 г, були у чоловіка у такій самій схованці.

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Діаманти у спідньому: українці везли з Туреччини каміння на 15 млн грн / 3 фотографии

Правоохоронці конфіскували діаманти. Слідство оцінило коштовності приблизно у 15 млн грн.

Держмитслужба склала проти них протоколи про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України.

Контрабанда в Борисполі

Служба безпеки України затримала чоловіка, який хотів вивезти з країни п’ять кілограмів бурштину-сирцю до однієї з країн Перської затоки. Зловмисник хотів перевезти контрабанду, яка була б оцінена у десятки тисяч доларів на чорному ринку.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ККУ – незаконне перевезення, переробка бурштину.

Джерело: Державна митна служба

Фото: Державна митна служба