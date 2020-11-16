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Факти / Надзвичайні події
Ольга Тетеріна |

5 кг бурштину: в Борисполі затримали чоловіка з контрабандою

Служба безпеки України затримала чоловіка, який хотів вивезти з країни п’ять кілограмів бурштину-сирцю. Зловмисник збирався відвезти 18 рідкісних експонатів каменю до однієї з країн Перської затоки.

Правопорушник мешкає в Рівному, там він і видобув каміння. Оперативники затримали зловмисника в аеропорту Бориспіль, коли він намагався вивезти бурштин з країни.

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Чоловік хотів перевезти контрабанду, яка була б оцінена у десятки тисяч доларів на чорному ринку. Все каміння відправили на експертизу.

  • З України хотіли вивести 5 кг бурштину до арабської країни
  • З України хотіли вивести 5 кг бурштину до арабської країни
  • З України хотіли вивести 5 кг бурштину до арабської країни
  • З України хотіли вивести 5 кг бурштину до арабської країни
  • З України хотіли вивести 5 кг бурштину до арабської країни
  • З України хотіли вивести 5 кг бурштину до арабської країни
  • З України хотіли вивести 5 кг бурштину до арабської країни
  • З України хотіли вивести 5 кг бурштину до арабської країни
5 кг бурштину: в Борисполі затримали чоловіка з контрабандою / 4 фотографии

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 240-1 Кримінального кодексу (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину). Зловмиснику загрожує штраф або обмеження волі до трьох років.

Заробляли $4 тис. з рейсу: у Борисполі митники вимагали з пасажирів хабарі

В аеропорту Бориспіль поліція викрила митників, які вимагали гроші з пасажирів. Вони створювали їм штучні перешкоди під час проходження митного контролю та на швидкому огляді ручної поклажі.

Зловмисники вимагали з пасажира від $100 до $200. Слідство повідомило про підозру затриманим за фактами одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Фото: СБУ

Джерело: СБУ

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