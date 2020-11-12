В аеропорту Бориспіль затримали службовців, які вимагали гроші з громадян

У міжнародному аеропорту Бориспіль поліція викрила митників, які вимагали гроші з пасажирів. Вони створювали їм штучні перешкоди під час проходження митного контролю та на швидкому огляді ручної поклажі.
Правоохоронці повідомили, що зловмисники вимагали від пасажира від $100 до $200. Вони систематично вимагали від громадян в аеропорту гроші у такій сумі.
Читайте: 4 роки за хабар: суд відправив за грати депутата Полтавської облради
Зловмисники за рейс могли заробити від $2 до $4 тис за погрози забрати багаж у пасажирів та скласти на них неправдивий протокол.
Службовців викрили 11 листопада, коли ті отримали чергову грошову нагороду від громадян, які приїхали з Туреччини.
Слідство повідомило про підозру затриманим за фактами одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Нині вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів.
Привласнили 37 млн грн: СБУ викрила розкрадання коштів аеропорту Бориспіль
Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання державних коштів, які були виділені на реконструкцію аеропорту Бориспіль. Співробітники СБУ підозрюють бізнесменів, які у 2017 році перемогли у тендері на будівництво багаторівневого паркінгу на території міжнародного аеропорту.
Вони можливо причетні до привласнення майже 37 млн грн.
Джерело: Київська міська прокуратура
Фото: СБУ