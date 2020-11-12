В аеропорту Бориспіль затримали службовців, які вимагали гроші з громадян

У міжнародному аеропорту Бориспіль поліція викрила митників, які вимагали гроші з пасажирів. Вони створювали їм штучні перешкоди під час проходження митного контролю та на швидкому огляді ручної поклажі.

Правоохоронці повідомили, що зловмисники вимагали від пасажира від $100 до $200. Вони систематично вимагали від громадян в аеропорту гроші у такій сумі.

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Зловмисники за рейс могли заробити від $2 до $4 тис за погрози забрати багаж у пасажирів та скласти на них неправдивий протокол.

Службовців викрили 11 листопада, коли ті отримали чергову грошову нагороду від громадян, які приїхали з Туреччини.











Заробляли $4 тис. з рейсу: у Борисполі митники вимагали з пасажирів хабарі / 3 фотографии

Слідство повідомило про підозру затриманим за фактами одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Нині вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів.