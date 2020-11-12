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Факти / Надзвичайні події
Ольга Тетеріна |

Заробляли $4 тис. з рейсу: у Борисполі митники вимагали з пасажирів хабарі

У міжнародному аеропорту Бориспіль поліція викрила митників, які вимагали гроші з пасажирів. Вони створювали їм штучні перешкоди під час проходження митного контролю та на швидкому огляді ручної поклажі.

Правоохоронці повідомили, що зловмисники вимагали від пасажира від $100 до $200. Вони систематично вимагали від громадян в аеропорту гроші у такій сумі.

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Зловмисники за рейс могли заробити від $2 до $4 тис за погрози забрати багаж у пасажирів та скласти на них неправдивий протокол.

Службовців викрили 11 листопада, коли ті отримали чергову грошову нагороду від громадян, які приїхали з Туреччини.

  • В аеропорту Бориспіль затримали службовців, які вимагали гроші з громадян
  • В аеропорту Бориспіль затримали службовців, які вимагали гроші з громадян
  • В аеропорту Бориспіль затримали службовців, які вимагали гроші з громадян
  • В аеропорту Бориспіль затримали службовців, які вимагали гроші з громадян
  • В аеропорту Бориспіль затримали службовців, які вимагали гроші з громадян
  • В аеропорту Бориспіль затримали службовців, які вимагали гроші з громадян
Заробляли $4 тис. з рейсу: у Борисполі митники вимагали з пасажирів хабарі / 3 фотографии

Слідство повідомило про підозру затриманим за фактами одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).  Нині вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів.

Привласнили 37 млн грн: СБУ викрила розкрадання коштів аеропорту Бориспіль

Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання державних коштів, які були виділені на реконструкцію аеропорту Бориспіль. Співробітники СБУ підозрюють бізнесменів, які у 2017 році перемогли у тендері на будівництво багаторівневого паркінгу на території міжнародного аеропорту.

Вони можливо причетні до привласнення майже 37 млн грн.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: СБУ

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