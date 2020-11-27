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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Пожежа під Вишгородом: у будинку згоріли троє людей

У селі Воропаїв Вишгородського району Київської області вдень 26 листопада виникла пожежа у приватному житловому будинку.

Внаслідок пожежі загинули троє людей. Їхній вік та інші подробиці поки невідомі.

Рятувальники виявили тіла загиблих після ліквідації займання.

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До гасіння пожежі залучалося дев’ять співробітників ДСНС та дві одиниці спецтехніки.

Загалом за останню добу в житловому секторі сталося 72 пожежі, загинули п’ятеро людей, чотирьох госпіталізовано та сімох вдалося врятувати.

Пожежа на Кіровоградщині

У листопаді під час пожежі в приватному будинку в Кіровоградській області загинули чотири людини.

На згарищі знайшли тіла двох дорослих, а також двох дітей – 2016 і 2018 років народження.

Джерело: ДСНС

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