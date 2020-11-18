У селі Варварівка Долинського району Кіровоградської області 18 листопада о 13.25 в приватному житловому будинку виникла пожежа, в якій загинуло четверо людей.
Рятувальники, які прибули на виклик, ліквідували займання о 14.52 на площі 50 кв. м.
На згарищі знайшли тіла двох дорослих, а також двох дітей – 2016 та 2018 років народження.
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Водночас не уточнюється, ким були загиблі дорослі – можливо, батьки.
Причина пожежі з’ясовується.
У пожежі на Дніпропетровщині загинули троє дітей
Днями в Дніпропетровській області внаслідок пожежі в приватному будинку загинули троє малолітніх дітей.
Трагедія сталася в селі Бикове Криничанського району.
На місці пожежі виявлено тіла трьох дітей – 2014, 2016 і 2018 років народження.