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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

У будинку на Кіровоградщищі згоріли чотири людини, серед них – двоє дітей

У селі Варварівка Долинського району Кіровоградської області 18 листопада о 13.25 в приватному житловому будинку виникла пожежа, в якій загинуло четверо людей.

Рятувальники, які прибули на виклик, ліквідували займання о 14.52 на площі 50 кв. м.

На згарищі знайшли тіла двох дорослих, а також двох дітей – 2016 та 2018 років народження.

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Водночас не уточнюється, ким були загиблі дорослі – можливо, батьки.

Причина пожежі з’ясовується.

  • Пожежа на Кіровоградщині
  • Пожежа на Кіровоградщині
  • Пожежа на Кіровоградщині
  • Пожежа на Кіровоградщині
У будинку на Кіровоградщищі згоріли чотири людини, серед них – двоє дітей / 2 фотографии

У пожежі на Дніпропетровщині загинули троє дітей

Днями в Дніпропетровській області внаслідок пожежі в приватному будинку загинули троє малолітніх дітей.

Трагедія сталася в селі Бикове Криничанського району.

На місці пожежі виявлено тіла трьох дітей – 2014, 2016 і 2018 років народження.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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