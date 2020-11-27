В селе Воропаев Вышгородского района Киевской области днем 26 ноября возник пожар в частном жилом доме.

В результате пожара погибли три человека. Их возраст и другие подробности пока неизвестны.

Спасатели обнаружили тела погибших после ликвидации возгорания.

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К тушению пожара привлекалось девять сотрудников ГСЧС и две единицы спецтехники.

В целом за последние сутки в жилом секторе произошло 72 пожара, погибли пять человек, четверых госпитализировали и семерых удалось спасти.

Пожар на Кировоградщине

В ноябре во время пожара в частном доме в Кировоградской области погибли четыре человека.

На пепелище нашли тела двух взрослых, а также двоих детей — 2016 и 2018 годов рождения.