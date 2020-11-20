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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

На кордоні з Польщею знайшли контрабанду сигарет у вагонах з рудою

Працівники Держприкордонслужби Луцького загону в пункті пропуску для залізничного сполучення Володимир-Волинський виявили понад 2,5 тис. пачок контрабандних цигарок, захованих у вантажних вагонах під шаром залізної руди.

Під час огляду вантажного потяга, який прямував до Польщі, прикордонники помітили у кількох напіввагонах порушення рельєфу вантажу.

 – Військовослужбовці натрапили на металеві пластини, всередині яких знаходилися тютюнові вироби. Всього у такий спосіб зловмисники намагалися переправити за кордон 2,6 тис. пачок цигарок, – повідомили у Держприкордонслужбі.

Наразі встановлюють осіб, які можуть бути причетні до організації переправлення контрабанди у вантажі. Вилучені товари передано працівникам митниці.

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  • контрабанда цигарок
  • контрабанда цигарок
  • контрабанда цигарок
  • контрабанда цигарок
  • контрабанда цигарок
  • контрабанда цигарок
  • контрабанда цигарок
  • контрабанда цигарок
На кордоні з Польщею знайшли контрабанду сигарет у вагонах з рудою / 4 фотографии

Контрабанда

В Одесі Служба безпеки України та прикордонники знайшли контрабанду партії південноамериканського кокаїну. Вони виявили наркотичну речовину у вантажі з бананами на кораблі.

За даними СБУ вартість контрабанди становить майже $4 млн за тіньовими розцінками. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що у країну хочуть ввезти кокаїн.

Фото: Держприкордонслужба

Джерело: Держприкордонслужба

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