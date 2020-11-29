У місті Марганець Дніпропетровської області у пожежі загинуло немовля та 4-річна дівчинка.

28 листопада о 22.44 пожежа спалахнула у квартирі на п’ятому поверсі по вулиці Перспективній.

Всередині помешкання перебувала жінка та двоє маленьких дітей.

Рятувальники на руках винесли з палаючої оселі хлопчика, 2019 року народження, та дівчинку, 2016 року народження. Мати вийшла самостійно.

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Постраждалих дітей передали співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Та на жаль, вони не вижили – діти померли у лікарні.

Пожежу локалізовано о 23.37. Вогнем пошкоджено домашнє майно в коридорі квартири на площі 6 кв.м.

Загинуло троє людей

У Київській області сталася пожежа у житловому будинку. Внаслідок інциденту 27 листопада у населеному пункті Воропаїв згоріло троє людей.

Нині рятувальники встановлюють особи померлих.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області