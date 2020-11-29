В городе Марганец в Днепропетровской области в пожаре погиб младенец и 4-летняя девочка.

28 ноября в 22.44 пожар вспыхнул в квартире на пятом этаже по улице Перспективной.

Внутри помещения находилась женщина и двое маленьких детей.

Спасатели на руках вынесли из горящей дома мальчика, 2019 рождения, и девочку, в 2016 года. Мать вышла самостоятельно.

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Пострадавших детей передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Но, к сожалению, они не выжили — дети умерли в больнице.

Пожар локализован в 23.37. Огнем повреждено домашнее имущество в коридоре квартиры на площади 6 кв.м.

Погибло три человека

В Киевской области произошел пожар в жилом доме. В результате инцидента 27 ноября в населенном пункте Воропаев сгорело три человека.

Сейчас спасатели устанавливают личности погибших.

Источник: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області