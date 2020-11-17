Пожежа в Києві: рятувальники врятували 4 людини

У Києві вночі сталася пожежа на третьому поверсі житлового будинку на вул. Ентузіастів, 3.

У загальному коридорі сходової клітки горіли автомобільні покришки з поширенням вогню на одну з квартир.

– Під час гасіння з верхніх поверхів будівлі врятували 4 людини, з них 3 дітей. Також, через сильне задимлення, пожежники евакуювали 8 людей на безпечну відстань, – повідомили в ДСНС.

Читайте: В Одесі спалахнула квартира на 25 поверсі, людей довелося рятувати

Інцидент стався 17 листопада в 01.31, а о 2.14 пожежу ліквідували.















Врятували трьох дітей: у Києві вночі горіла багатоповерхівка / 4 фотографии

На місці події працювали шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 осіб особового складу.

Пожежа на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині внаслідок пожежі в приватному будинку загинуло троє малолітніх дітей.

Трагедія сталася у селі Бикове Криничанського району.