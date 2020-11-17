Пожежа в Києві: рятувальники врятували 4 людини

У Києві вночі сталася пожежа на третьому поверсі житлового будинку на вул. Ентузіастів, 3.
У загальному коридорі сходової клітки горіли автомобільні покришки з поширенням вогню на одну з квартир.
– Під час гасіння з верхніх поверхів будівлі врятували 4 людини, з них 3 дітей. Також, через сильне задимлення, пожежники евакуювали 8 людей на безпечну відстань, – повідомили в ДСНС.
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Інцидент стався 17 листопада в 01.31, а о 2.14 пожежу ліквідували.
На місці події працювали шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 осіб особового складу.
Пожежа на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині внаслідок пожежі в приватному будинку загинуло троє малолітніх дітей.
Трагедія сталася у селі Бикове Криничанського району.