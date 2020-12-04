Протести під Радою: підприємці вимагають скасувати касові апарати

У Києві під Верховною Радою підприємці знову вийшли на акцію протесту. Вони вимагають ухвалити законопроекти про скасування фіскалізації і запровадження касових апаратів.

Також серед вимог мітингувальників не запроваджувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу. Натомість вони просять ухвалити законопроекти №3853-1(2) і №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Підприємці перекрили рух вулицею Грушевського в урядовому кварталі Києва – від Кріпосного провулка до Європейської площі, а також виїзд на вулицю Інститутську.











Протести під Радою: підприємці знову вимагають скасувати касові апарати / 3 фотографии

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Поліцейські взяли під посилену охорону центральну частину Києва. До охорони правопорядку залучені працівники структурних підрозділів поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

1 грудня Верховна Рада ухвалила закон про ФОПи і відтермінувала запровадження касових апаратів до 1 січня 2022 року.

Запровадження в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) має відбуватися в три етапи. Перший стартував 1 серпня. Другий етап мав би розпочатися 1 січня 2021 року, коли сфера використання PPO мала бути розширена на критичні, так звані ризиковані, сфери бізнесу.

Третій етап з 1 квітня 2021 року передбачав запровадження реєстраторів для всіх фізосіб-підприємців другої і третьої групи.

Джерело: МВС

Фото: PavlovskyNews