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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Дніпропетровщині у пожежі загинули матір з дочкою

У селі Водяне Широківського району Дніпропетровської області у житловому будинку сталася пожежа. В результаті чого загинули дві жінки.

– Займання виникло в одному з помешкань одноповерхового житлового будинку, яке належить двом господарям. Вогнем знищено домашнє майно у двох кімнатах, пошкоджено стіни, дах та перекриття будинку, – розповіли у прес-службі ДСНС.

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У помешканні рятувальники виявили тіла двох загиблих жінок – матері та доньки, 1934 та 1976 років народження.

Причина пожежі встановлюється.

Пожежа на Кіровоградщині

У листопаді під час пожежі в приватному будинку в Кіровоградській області загинули чотири людини.

На згарищі знайшли тіла двох дорослих, а також двох дітей – 2016 і 2018 років народження.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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