У селі Водяне Широківського району Дніпропетровської області у житловому будинку сталася пожежа. В результаті чого загинули дві жінки.
– Займання виникло в одному з помешкань одноповерхового житлового будинку, яке належить двом господарям. Вогнем знищено домашнє майно у двох кімнатах, пошкоджено стіни, дах та перекриття будинку, – розповіли у прес-службі ДСНС.
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У помешканні рятувальники виявили тіла двох загиблих жінок – матері та доньки, 1934 та 1976 років народження.
Причина пожежі встановлюється.
Пожежа на Кіровоградщині
У листопаді під час пожежі в приватному будинку в Кіровоградській області загинули чотири людини.
На згарищі знайшли тіла двох дорослих, а також двох дітей – 2016 і 2018 років народження.