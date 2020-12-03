У селі Водяне Широківського району Дніпропетровської області у житловому будинку сталася пожежа. В результаті чого загинули дві жінки.

– Займання виникло в одному з помешкань одноповерхового житлового будинку, яке належить двом господарям. Вогнем знищено домашнє майно у двох кімнатах, пошкоджено стіни, дах та перекриття будинку, – розповіли у прес-службі ДСНС.

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У помешканні рятувальники виявили тіла двох загиблих жінок – матері та доньки, 1934 та 1976 років народження.

Причина пожежі встановлюється.

Пожежа на Кіровоградщині

У листопаді під час пожежі в приватному будинку в Кіровоградській області загинули чотири людини.

На згарищі знайшли тіла двох дорослих, а також двох дітей – 2016 і 2018 років народження.