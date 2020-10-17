Австралійська поліція вилучила пів тонни кокаїну, захованого в банановому м’якуші

Сіднейцю загрожує довічне ув’язнення після того, як федеральна поліція перехопила кокаїн на суму $248 млн, захований в заморожених бананах з Бразилії.

У п’ятницю, 16 жовтня, в Сіднеї офіцери прикордонних військ вилучили 552 кг наркотику, захованого в піддонах з банановим м’якушем і прикрашених зображеннями коал.

Поліція стверджує, що Марк де Хессель зібрав 139 коробок з м’якушем.

Йому пред’явлено звинувачення в зберіганні великої кількості незаконно ввезених з країни наркотиків і спробі ввезення в комерційних цілях наркотичних речовин.

Обидва злочини тягнуть за собою максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення.

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Суперінтендант агентства AFP Джеффрі Тернер зазначив, що обмеження на кордоні у зв’язку з Covid-19 не завадили злочинним угрупованням використовувати ряд методів для доставляння заборонених наркотиків в Австралію.

— Організовані злочинні групи та їх спільники беруть на себе більший ризик і прагнуть перевезти більше незаконних товарів гуртом. Вони думають, що фрукти будуть досить нешкідливими, щоб перешкодити виявленню правоохоронними органами, — сказав Джеффрі.

Тернер сказав, що кокаїн потрапляє в Австралію через ланцюги насильства й експлуатації.

Де Хессель постав перед центральним місцевим судом Сіднея в п’ятницю і був поміщений під варту.

Наступного разу він постане перед судом 16 грудня.

На Миколаївщині затримали наркоторговців

У Миколаївській області група людей займалася вирощенням та збутом коноплі.

Плантації рослин конопель виявили прямо посеред подвір’я.

Фото: Dreamsteam

Джерело: The Guardian