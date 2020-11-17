Шантажував криміналом: харківський топ-податківець погорів на хабарі

СБУ розпочала кримінальне провадження за підозрою в систематичному хабарництві проти начальника одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби України у Харківській області.

Харківського топ-податківця взяли на гарячому, коли він вимагав 100 тис. грн неправомірної вигоди від місцевого підприємця.

За це хабарник обіцяв не притягувати того до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці санкціювали обшуки вдома у затриманого та за місцями його роботи.

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На Закарпатті на хабарі спіймали главу ОТГ від Слуги народу

10 листопада Офіс президента України повідомив, що працівники СБУ на Закарпатті затримали новообраного від партії Слуга Народу главу Воловецької ОТГ Михайла Попелича.

Його підозрюють у вимаганні хабара від підприємця в обмін на підписання актів виконаних робіт.