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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

71-річна бабуся намагалася пронести наркотики через кордон з Росією

71-річна жінка намагалася пронести наркотичні засоби через пропускний пункт з Росією. Правоохоронці затримали громадянку на пункті контролю Гоптівка, що у Харківській області.

Під одягом вона сховала дві пляшки з наркотичною речовиною, які допоміг виявити службовий собака. Після цього співробітники Державної прикордонної служби передали жінку представникам Нацполіції.

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Продаж наркотиків в Одесі

В Одесі чоловік торгував наркотичними засобами у месенджері Telegram, де він створив кілька інтернет-магазинів. Після оформлення замовлення він поширював товари за допомогою методу так званих закладок.

Поліція затримала громадянина під час отримання чергової партії наркотиків на пошті. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Джерело: Держприкордонслужба

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