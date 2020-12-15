71-річна бабуся намагалася пронести наркотики через кордон з Росією

71-річна жінка намагалася пронести наркотичні засоби через пропускний пункт з Росією. Правоохоронці затримали громадянку на пункті контролю Гоптівка, що у Харківській області.

Під одягом вона сховала дві пляшки з наркотичною речовиною, які допоміг виявити службовий собака. Після цього співробітники Державної прикордонної служби передали жінку представникам Нацполіції.

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Продаж наркотиків в Одесі

В Одесі чоловік торгував наркотичними засобами у месенджері Telegram, де він створив кілька інтернет-магазинів. Після оформлення замовлення він поширював товари за допомогою методу так званих закладок.

Поліція затримала громадянина під час отримання чергової партії наркотиків на пошті. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.