Серце зупинялося кілька разів: на Київщині через недбалість лікарів померла однорічна дитина

У Київській області батьки звинувачують лікарів Броварської центральної районної лікарні у недбалості і смерті доньки.

В однорічної дівчинки проблем зі здоров’ям не було. Але посеред ночі їй раптово стало зле: прослуховувалися хрипи і піднялася температура. Перелякані батьки відразу викликали швидку і повідомили, що у дівчинки могла виникнути алергія, оскільки у раціон дитині додали чай.

Лікарі цей факт чомусь до уваги не взяли. За словами родичів, за три з половиною години медики зробили крихітній пацієнтці кілька крапельниць та інгаляцій, і вкололи чотири види антибіотиків. Після цього дівчинці стало тільки гірше.

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Коли дитина почала задихатися, то виявилося, що ніхто не знає, де ключі від приміщення з вентилем для подачі кисню. Тому у дитини настала клінічна смерть.

Понад вісім годин дитина провела в реанімації на апараті штучної вентиляції легень. Кілька разів серце зупинялось і його наново запускали адреналіном. Але згодом організм дівчинки взагалі припинив реагувати на препарати.

Дитина загинула фактично в батька на руках. Рідні довго не могли отримати свідоцтво про смерть, а коли врешті-решт забрали документ, то побачили підроблений діагноз – пневмонія. Батьки дівчинки планують боротися до кінця, доки всі винні не будуть звільнені.

У Чернівецькій області чоловік помер у приймальні лікарні. Він посинів буквально на очах, але реанімувати його ніхто навіть не намагався.

Дружина пацієнта кликала медиків півгодини. Але коли зрештою прийшов лікар, то лише констатував смерть.