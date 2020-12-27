Семеро вбитих і стільки ж поранених – у китайському місті Кайюань озброєний ножем чоловік напав на перехожих.
Підозрюваного у кривавів різанині в північно-східній провінції Ляонін затримала поліція.
Під час операції із затримання злочинця постраждав один поліцейський.
Всіх постраждалих госпіталізували.
Мотиви нападника поки не відомі.
Різанина у Кривому Розі
Ввечері 7 листопада у Кривому Розі чоловік напав з ножем на людей, в результаті чого двоє чоловіків 31 та 66 років від отриманих травм померли на місці.
Ще восьмеро постраждалих, серед яких 8-річний хлопчик, були доставлені до лікарні.
Зловмисником виявився 29-річний Тарас Усенко. Він заявив, що “прийшов із пекла”.
Джерело: CGTN