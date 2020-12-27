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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Багато вбитих і поранених: у Китаї чоловік з ножем напав на перехожих

Семеро вбитих і стільки ж поранених – у китайському місті Кайюань озброєний ножем чоловік напав на перехожих.

Підозрюваного у кривавів різанині в північно-східній провінції Ляонін затримала поліція.

Під час операції із затримання злочинця постраждав один поліцейський.

Всіх постраждалих госпіталізували.

Мотиви нападника поки не відомі.

Різанина у Кривому Розі

Ввечері 7 листопада у Кривому Розі чоловік напав з ножем на людей, в результаті чого двоє чоловіків 31 та 66 років від отриманих травм померли на місці.

Ще восьмеро постраждалих, серед яких 8-річний хлопчик, були доставлені до лікарні.

Зловмисником виявився 29-річний Тарас Усенко. Він заявив, що “прийшов із пекла”.

Джерело: CGTN

Фото: Dreamstime

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