У Слов’янську Донецької області поліція розслідує потрійне вбивство.

До правоохоронців звернувся працівник комунальної служби та повідомив, що біля гаража виявив тіло 56-річного чоловіка.

– Встановивши особу загиблого та місце його проживання, поліцейські виявили тіла ще двох жінок – 1966 та 1940 років народження – співмешканки чоловіка та її матері. На тілах усіх трьох осіб – сліди насильницької смерті, – зазначили у ГУ НП у Донецькій області.

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Розпочато операцію з розшуку та затримання зловмисників, тривають слідчо-оперативні заходи.

За фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.











На Донеччині розслідують потрійне вбивство / 3 фотографии

Вбивство на Київщині

У Київській області чоловік забив до смерті 82-річну бабусю. Між ними виник конфлікт через відсутність роботи.

Тоді онук взяв граблі і почав ними бити стареньку по тілу та голові. Пенсіонерка померла у кареті швидкої, яку їй викликали аж через день.