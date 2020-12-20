На Донеччині розслідують потрійне вбивство

У Слов’янську Донецької області поліція розслідує потрійне вбивство.
До правоохоронців звернувся працівник комунальної служби та повідомив, що біля гаража виявив тіло 56-річного чоловіка.
– Встановивши особу загиблого та місце його проживання, поліцейські виявили тіла ще двох жінок – 1966 та 1940 років народження – співмешканки чоловіка та її матері. На тілах усіх трьох осіб – сліди насильницької смерті, – зазначили у ГУ НП у Донецькій області.
Читайте: Кривава суперечка: на Харківщині жінка зарізала 75-річного чоловіка
Розпочато операцію з розшуку та затримання зловмисників, тривають слідчо-оперативні заходи.
За фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
Вбивство на Київщині
У Київській області чоловік забив до смерті 82-річну бабусю. Між ними виник конфлікт через відсутність роботи.
Тоді онук взяв граблі і почав ними бити стареньку по тілу та голові. Пенсіонерка померла у кареті швидкої, яку їй викликали аж через день.