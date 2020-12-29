У Полтавській області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування петардою дівчинки.

За даними правоохоронців, до Кременчуцького віділення поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 10-річної дитини. За попереднім діагнозом лікарів, дівчинка отримала травму у вигляді ампутації дистальної фаланги 3-го та 4-го пальця, а також рвану рану 1-го пальця лівої кисті.

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– За попередньою версією слідства, дитина принесла з дому петарду та намагалася її підпалити у дворі багатоповерхівки. Унаслідок вибуху піротехнічного виробу дівчинка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до дитячого медичного закладу Кременчука, – повідомляє поліція.

За фактом травмування дитини було відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) КК України. Нею передбачається обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі тривають слідчі дії.

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В Одеській області під час пожежі загинула трирічна дівчинка.

Загоряння відбулося в одному із житлових будинків: вогонь поширився невеликою кімнатою 6 метрів квадратних. На місці пожежі виявили тіло мертвої дівчинки 2017 року народження.